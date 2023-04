Les experts : Miami - S06 E20 - Erreur inhumaine

La police reçoit un appel d'urgence décrivant une agression. L'équipe d'intervention se rend à l'adresse indiquée, se retrouve face à un homme brandissant un couteau et l'abat. Horatio interroge la femme du défunt et découvre que l'appel a été passé depuis la maison voisine et ne répondait à aucune situation d'urgence réelle. Tout en cherchant à comprendre les origines de cette bavure policière, Horatio doit faire face à Kurt Rossi, un détective qui s'intéresse de très près à son équipe. Le privé n'hésite pas à fouiller dans la vie des inspecteurs et parvient même à faire exclure Calleigh et Eric de l'affaire...