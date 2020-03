Les experts : Miami - S06 E20 - Erreur inhumaine

A la suite d’un appel au 911, les SWAT font irruption chez Michael Maddox et l’abattent sous les yeux de sa femme. Or il n’y avait pas d’agression en cours, et le coup de fil qui a déclenché l’intervention armée était complètement truqué. Calleigh Duquesne et Eric Delko sont une nouvelle fois directement mis en cause par un adversaire redoutable: un détective privé aux méthodes peu orthodoxes, Kurt Rossi.