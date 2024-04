Les experts : Miami - S07 E19 - Les cibles

Une femme se fait poignarder chez elle par un cambrioleur. Ryan découvre un couteau avec l’empreinte de Patrick Garrity dessus. Horatio l’interroge mais ce dernier leur apprend qu’il s’est fait voler ce couteau de collection il y a une semaine, et qu’il pensait justement que c’était Megan qui lui avait volé. Megan survit à son agression et déclare ne rien avoir volé à Patrick Garrity. Ryan trouve un morceau de tissu dans la gueule du chien de Megan et en déduit que l’agresseur a dû se faire mordre.