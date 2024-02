Les experts : Miami - S07 E2 - Têtes brûlées

Un homme en flammes traverse en titubant un cocktail donné sur la plage et vient mourir au bord de l'eau. Le docteur Tara Price, qui vient de rejoindre l'équipe de Miami en qualité de médecin-légiste, découvre que le corps de la victime s'est embrasé après avoir été aspergé d'essence et que celle-ci en avait avalé. Un étudiant qui volait l'essence en siphonnant les réservoirs est rapidement mis en cause. Mais d'autres vols d'essence, portant sur de grandes quantités, attirent l'attention des experts.