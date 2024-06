Les experts : Miami - S07 E23 - Dans l'engrenage...

Une grenade est lancée dans un restaurant. L’explosion fait deux morts : Warren Emerson, un important lobbyiste qui mangeait en famille, et son assistante. Horatio interroge Tonya, la serveuse qui s’occupait de leur table. Celle-ci ne peut rien lui dire car on vient de lui retirer la garde de ses enfants et elle ne veut pas être impliquée dans une enquête policière. Horatio décide alors de se renseigner sur les raisons qui ont poussé les services sociaux à prendre cette décision. En salle d’autopsie, une deuxième grenade glisse du pantalon de Warren et explose...