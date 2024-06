Les experts : Miami - S07 E24 - Totale dissolution

Ron Saris, un criminel qui sert désormais d'indicateur à la police, est soupçonné d'avoir tué Jimmy Castigan, un truand chez lequel il résidait, en le poussant dans une piscine intoxiquée à l'acide. Ron dément être l'auteur du crime et met en cause directement Jimmy Castigan, qui aurait commis plusieurs meurtres. Par ailleurs, Horatio se fait beaucoup de souci pour Julia qui ne prend plus ses médicaments. De son côté, Ryan surprend Tara en train de prendre des pilules d’oxycodone juste avant une autopsie. Il en informe Horatio...