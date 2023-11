Les experts : Miami - S08 E06 - Pas de noces pour le marié

Un futur marié ne se présente pas devant l’autel, et ses garçons d’honneur sont retrouvés couverts de sang. Sous l’effet d’une drogue, ils ne se rappellent plus de la soirée de la veille. Les experts vont faire parler les indices pour savoir ce qui s’est passé au cours de cette fameuse soirée. Ils découvrent que les trois copains sont allés à une fête dont ils ont été renvoyés. La suite de leurs péripéties semble, en revanche, bien plus floue : les témoins du marié auraient, en effet, dérobé une voiture de luxe à un riche habitant de Miami. Celui-ci va rapidement rejoindre la liste des suspects...