Les experts : Miami - S08 E07 - Les disparues de Miami

Une jeune fille, Ashley Tanner, est signalée disparue par sa mère. Horatio se met à sa recherche et découvre qu’elle était tombée dans les filets de Jimmy Burris, un pseudo agent de mannequins qui l’avait forcée à se prostituer. Lors de ses investigations, l’équipe découvre des morceaux de cadavres appartenant à deux jeunes filles différentes. Il s'agit d'un bras d’Ashley et d'une jambe d’une inconnue qui s’avère venir de Las Vegas. Elle est, ensuite, identifiée en tant que Samantha Mathews. Le docteur Langston arrive à Miami pour aider Horatio et son équipe...