Les experts : Miami - S08 E11 - Delko change de camp

Zach Finley, un jeune sans-abri, est arrêté pour le meurtre d’une femme alors qu’il s’enfuyait de la scène de crime, couvert du sang de la victime. Même si les preuves sont accablantes, Zach clame son innocence et est très vite mis hors de cause grâce à son avocat, qui a fait appel à un ancien expert médico-légal de la police de Miami : Eric Delko. Pourtant, quand les détectives découvrent qu’une autre femme a été victime du même agresseur, ils finissent par se rendre compte qu’ils ont surement affaire non pas à un, mais à deux agresseurs.