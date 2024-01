Les experts : Miami - S08 E14 - Fenêtre sur meurtre

Le docteur James Bradstone est dans le couloir de la mort pour avoir assassiné sa femme et sa fille quinze ans auparavant. Son sort se joue sur le témoignage de Louise Russo, sa voisine, qui affirme l’avoir vu commettre les meurtres depuis la fenêtre de sa cuisine. Ayant constaté qu’il n’y a aucune vue possible sur la chambre des Bradstone, à part depuis le salon, le procureur convainc le jeune Jesse de changer le témoignage de la vieille dame pour confondre le docteur et le condamner. Entre-temps, Horatio apprend qu’il y avait un autre homme sur les lieux : l’amant de Sarah Bradstone, surpris par le retour du mari et qui prétend s’être enfui par la fenêtre de la salle de bains. Un troisième témoin, le fils survivant, Todd, âgé de sept ans, affirme de son côté avoir assisté à la scène et entendu un train. Or, aucune voie ferrée ne se trouve à proximité de la maison...