Les experts : Miami - S08 E21 - En moins d'une minute

Lors du braquage d’une bijouterie, un homme, Ben Rooney, est abattu par les braqueurs alors qu’il était en train d’acheter une bague de fiançailles. Jake Berkley est de retour et laisse un indice à Calleigh, qui la conduit à la cachette des voleurs. Sur place, elle retrouve tous les diamants qui ont été volés, mais sans leurs montures en or. Jake est aussi sur place et il vient juste de tuer l'un des malfrats. Il apprend à Calleigh qu’il les avait infiltrés, mais qu’il ignore leur identité. Les détectives comprennent très vite qu’il s’agit d’une équipe de voleurs bien rodée qui écume tout le pays.