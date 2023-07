Les experts : Miami - S08 E8 - La place du mort

Une collision mortelle entre un 4X4 transportant une mère de famille et ses deux enfants et une voiture pose plusieurs questions. La mère, retrouvée au volant, a un taux d’alcoolémie inexpliqué. De plus, Victor, qui prétend avoir été témoin de l’accident et qui a extrait le fils de la carcasse, décède peu après. Horatio tente de déterminer qui conduisait le véhicule.