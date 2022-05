Les experts : Miami - S09 E04 - Traque sans merci

Memmo Fierro, l'assassin de la femme d'Horatio, s'évade de la prison de Miami Ouest. C'est alors que commence une cavale meurtrière. La mort d'un homme sur son yacht oriente Horatio et son équipe vers lui. Memmo décide de retrouver Ivonne, la mère de sa fille, pour offrir les bijoux dérobés sur le bateau. Au cours de cette brève rencontre, elle lui révèle que leur fille, Elsa, a été placée dans une famille d'accueil où elle a été victime d'un accident. Cette nouvelle décuple la rage de Memmo et marque le début d'une vengeance sanglante. Il abat deux membres du personnel de l'hôpital où sa fille n'a pas été admise ainsi qu'un policier à qui il vole sa radio. Il entre ainsi en contact avec Horatio. Ce dernier ne peut empêcher le meurtre d'Aaron Taber, l'assistant social qui avait placé Elsa chez madame Connors. Horatio se doute que Memmo a aussi cette femme pour cible. Quand il arrive chez elle, il la découvre blessée et elle lui apprend que la petite fille a disparu depuis deux jours. L'enquête prend un nouveau tournant et se concentre alors sur l'agence de familles d'accueil.