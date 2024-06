Les experts : Miami - S09 E05 - Ouvrez les yeux

Jason ouvre les yeux et se retrouve dans une salle de bain. La terre tourne et un homme l'attaque avec un couteau. Il ouvre à nouveau les yeux et se retrouve dans les marécages. La voix d'Horatio le fait sortir de son cauchemar. Le cadavre d'un homme gît aux pieds de Jason... Le travail de l'équipe scientifique commence sur les lieux. Natalia et Walter sont très sceptiques concernant les explications de Jason.