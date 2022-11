Les experts : Miami - S09 E06 - La maison des secrets

Courtney Alderman, star de l’émission de télé-réalité "Quartiers libres", fait une chute mortelle sur le balcon de l’hôtel où se déroulait la fête de la reprise de la saison, devant un parterre de fans. Un homme armé a été aperçu dans la foule, mais son arme était fausse. La blessure s’avère être une perforation du conduit auditif causée par un objet pointu. Interrogés, les participants à l’émission, Gabe, Guns et Too-Shea, expliquent qu’ils reçoivent de nombreuses lettres d’insultes et de menaces. Courtney était enceinte au moment de sa mort. Les détectives pensent que Guns était le père mais celui-ci leur apprend qu’il est, en réalité, vierge et séminariste. Selon lui, il a été recruté dans l'émission pour son physique et toutes les histoires sentimentales dont on parle dans le programme sont scénarisées par la production. Gabe se fait agresser par Dan, dont le frère est à l’hôpital pour avoir ingéré une drogue que Gabe lui aurait vendue. Les médecins doivent trouver quelle substance elle contient pour pouvoir le soigner. Une course contre la montre s'engage...