Les experts : Miami - S09 E07 - Le contrat

Shane, un jeune homme qui semble vouloir en finir avec la vie, est sur un pont, prêt à sauter. Brad Webb, qui était là sur son bateau en train de pêcher, le voit et essaie de le convaincre de ne pas sauter. Soudain, Brad se fait tirer dessus par un tireur non identifié. Il se jette à l’eau. L’équipe de la police scientifique arrive sur place et Brad est emmené au poste pour être protégé. Shane tente de minimiser son comportement alarmiste. Walter retrouve un fusil à lunette sur le toit d’un immeuble à proximité du canal. Ryan et Frank interrogent Charles Hayward, l’ancien associé de Webb. Mais il est rapidement disculpé, malgré les soupçons qui pèsent sur lui. L’ADN du tireur est retrouvé sur le verre de la lunette du fusil. C’est celui de Dario Aguilar, qui refuse de parler. Shane est autorisé à rentrer chez lui avec son agent de probation, Neil Perkins. Ce dernier révèle à Frank que Shane a beaucoup de problèmes mais qu’il est suivi par un psychiatre.