Les experts : Miami - S09 E08 - Une vie trop parfaite

Heather, une jeune femme enceinte, se fait frapper et voler sa voiture. Elle est entre la vie et la mort à l'hôpital. Horatio et son équipe mènent l'enquête. La première personne suspectée est sa meilleure amie, jalouse de sa grossesse. Franco, un des agresseurs, est retrouvé grâce à la voiture volée et il est arrêté dans une discothèque. Torturé par Horatio, il révèle que le véhicule était destiné à une carrosserie. C'est là que travaille Josh, le beau-fils de Heather, qui déteste sa belle-mère et qui est à son tour soupçonné. Puis, les détectives s'intéressent à Vicki, la gérante du club où Franco a été arrêté.