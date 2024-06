Les experts : Miami - S09 E11 - Face-à-face

Une voiture accidentée détruit une bouche d’incendie et provoque une rupture de canalisation. Rebecca West, la conductrice, a été tuée d’une balle dans la tête avant de percuter la bouche d’incendie. A proximité du véhicule, Marvin Hill est retrouvé lui aussi avec une balle dans la tête. Tout porte à croire que Marvin a d’abord supprimé Rebecca avant de se suicider. Mais la police scientifique découvre bientôt que tous les deux ont été tués par la même balle. Marvin a été touché en premier et la balle a ricoché dans son crâne avant de ressortir et de toucher Rebecca.