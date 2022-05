Les experts : Miami - S09 E11 - Face-à-face

Une voiture accidentée détruit une bouche d’incendie et provoque une rupture de canalisation. Rebecca West, la conductrice, a été tuée d’une balle dans la tête avant de percuter la bouche d’incendie. A proximité du véhicule, Marvin Hill est retrouvé lui aussi avec une balle dans la tête. Tout porte à croire que Marvin a d’abord supprimé Rebecca avant de se suicider. Mais la police scientifique découvre bientôt que tous les deux ont été tués par la même balle. Marvin a été touché en premier et la balle a ricoché dans son crâne avant de ressortir et de toucher Rebecca. En fouillant dans l’ordinateur de Marvin, Calleigh découvre que Marvin discutait sur internet avec une jeune femme nommée Ashley, en se faisant passer pour Sean, un jeune homme âgé de dix-neuf ans. Ashley est rapidement identifiée et son père devient le suspect numéro 1. Il est mis hors de cause quand il découvre qu’une de ses armes qu’il cachait dans un coffre a disparu...