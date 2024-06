Les experts : Miami - S09 E14 - Coeur de pierre

Claire Hawkins, une lycéenne, est retrouvée morte, attachée à un poteau sur un terrain de football. Elle a été lapidée. Elle était réputée pour martyriser psychologiquement plusieurs élèves de son établissement. Un morceau de CD est retrouvé sur place. La bande sonore est reconstituée et on y entend Megan et Nate, deux élèves du lycée, se plaindre d’elle. Ils font partie de ceux qui avaient des problèmes avec Claire. Horatio et son équipe réussissent à prouver que Megan et Nate étaient ensemble le soir du meurtre, ce qui laisse à penser qu’ils aient pu enlever Claire avant de l'assassiner.