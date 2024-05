Les experts : Miami - S09 E18 - Le tueur de la toile

Une jeune femme est retrouvée morte chez elle, pratiquement démembrée. Le mode opératoire évoque celui de Patrick Clarkson, qui profite de petites annonces de vente d’objets en ligne pour repérer des proies et s’introduire chez elles. Il avait ainsi tué Helen Sherman. De plus, Patrick fait partie des prisonniers qui se sont récemment évadés de la prison de Miami. Après avoir donné une conférence sur le campus pour alerter les étudiants, Natalia se fait enlever par Patrick, qui l’enferme dans sa camionnette et tente de lui expliquer qu’il est innocent...