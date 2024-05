Les experts : Miami - S09 E19 - Dans la cage

Dante Kroll, un des fugitifs de la prison Ouest de Miami, rôde toujours en ville. Logan Shepherd, dont le témoignage a jeté Kroll en prison, est de retour pour participer au Championnat des arts martiaux mixtes. Horatio et son équipe craignent que Krol ne soit resté à Miami pour se venger de Shepherd. Ils essaient de persuader le jeune homme et l'organisateur du championnat d'annuler le combat, en vain. Kroll tue un gardien du complexe où doit se dérouler le combat et se fait passer pour lui.