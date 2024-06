Les experts : Miami - S09 E21 - Game Over

Une bagarre éclate dans une boîte de nuit huppée lorsqu'un comptable nommé Neal prend la défense d'une serveuse qui a malencontreusement renversé des boissons sur un autre client lorsqu'ils se sont croisés. A la fin de l'altercation, la serveuse va voir son manager et l'autre client est exclu de l'établissement. Peu après, un homme va aux toilettes et découvre une mare de sang. Il ouvre la porte et trouve Neal debout à côté du cadavre de l'homme avec lequel il s'est battu durant la soirée. Neal clame son innocence. Les détectives arrivent sur place et découvrent que tous deux ont disparu...