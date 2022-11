Les experts : Miami - S10 E01 - Piqués au vif

Horatio réussit à sauver Natalia de la noyade. Randy North et Jack Toller sont toujours en fuite. Horatio et Calleigh montent un guet-apens grâce au fils de Randy et ils parviennent à capturer le fugitif. Toller tente de vendre ses plaques à billets à un braqueur connu des services de la police de Miami. Il les vend contre de l'argent et une fille du nom de Melanie. Horatio ordonne à Randy de donner rendez-vous à Toller pour tenter de l'arrêter.