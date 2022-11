Les experts : Miami - S10 E03 - Vents contraires

Alors que des tornades sont attendues à Miami, Walter et Ryan se rendent dans un mobile home, où un corps a été signalé. Ils y découvrent le cadavre d'une jeune fille, récemment tuée. Mais avant qu'ils aient pu protéger le corps, une tornade s'abat sur le mobile home. Seul Walter parvient à se mettre à l'abri dans un placard. Ryan et le corps sont emportés par la tornade. Horatio et Delko arrivent sur les lieux et retrouvent Ryan un peu plus loin, toujours en vie. Le corps de la jeune fille a atterri dans un arbre. Sur place, l'équipe retrouve un sac de golf que Ryan et Walter avaient remarqué dans l'habitation et un étrange objet ressemblant à une antenne satellite. Après analyse, ils s'aperçoivent que c'est en fait un anémomètre, un instrument servant à mesurer la vitesse du vent. Cet appareil les oriente vers ses propriétaires, deux "chasseurs d'orage" qui leur assurent avoir quitté le lotissement avant le meurtre.