Les experts : Miami - S10 E05 - Un tueur parmi nous

Anita lopes est shérif à La Cancion, au Mexique. Un matin, en partant travailler, elle voit la voiture de son mari exploser alors qu'il vient tout juste de monter dedans. Persuadée que cet assassinat est une forme de représailles du gang la Mala Noche, qu'elle combat ouvertement, elle quitte le Mexique avec son petit frère et se rend directement à Miami pour prévenir Horatio. Celui-ci rend visite à Memmo Fierro, un des chefs du gang, pour lui demander des explications et Memmo lui apprend que la Mala Noche a mis un contrat sur Anita et que le tueur à gages choisi est El Asesino, un tueur sans pitié. Après enquête, l'équipe d'Horatio s'aperçoit que le tueur est à Miami et qu'il s'agit de Geraldo, le mari d'Anita...