Les experts : Miami - S10 E07 - Poker vengeur

Un tireur masqué escalade un immeuble où se déroule une partie de poker réunissant un producteur de cinéma, Paxton, un chanteur de rap, Isaiah Stiles, et une femme au foyer, Evelyn Bowers. Il fracasse la vitre, tire des coups de feu dans la pièce et s’enfuit avec le montant de la mise, soit plusieurs millions. Paxton a trouvé la mort lors de l’attaque. Madame Bowers était armée et avoue aux enquêteurs qu’elle attendait le voleur, qui a grièvement blessé son fils lors d’une attaque similaire.