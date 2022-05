Les experts : Miami - S10 E11 - Petites têtes couronnées

L’équipe d’Horatio se rend dans un grand hôtel où se déroule une élection de mini-miss. La mère d’une des participantes est morte, une couronne de miss enfoncée dans l’œil. Sur fond de rivalité maternelle, ils interrogent d’abord la famille de la victime, qui semble être assez soudée. Ils visionnent les cassettes vidéo du concours et s’aperçoivent que les bandes sont abîmées dès que deux petites filles sont à l’image. Calleigh décide d’interroger l’organisatrice de l’élection et découvre dans son portable une vidéo prouvant qu’elle fournit des petites filles à son mari, pédophile. Toute l’équipe part à la recherche de l’endroit secret où il emmène ses petites victimes depuis plusieurs années. Chez lui, ils découvrent une cachette au fond du jardin, mais elle est vide. Ils y trouvent l’empreinte de la grande fille de la femme morte, qui leur avoue avoir été victime elle aussi du pédophile, dix ans auparavant. Une psychologue l’aide à se remémorer cette terrible journée et ses souvenirs guident l’équipe vers une salle de cinéma.