Les experts : Miami - S10 E15 - Tolérance zéro

Le corps de Heny Duncan est retrouvé sur la plage, sa tête quasiment arrachée. Tom pense qu'un bateau l'a percuté à deux reprises. Frank retrouve l'embarcation. Eric remarque de la graisse sur le volant. En l'analysant, il découvre qu'il ne s'agit pas d'huile de moteur de bateau mais celle que l'on utilise pour des voitures, des camions ou des motos. Calleigh et Eric se rendent chez la victime et annonce la terrible nouvelle à son fils, Sean. Ce dernier, champion de motocross, s'était disputé avec son père. Ils en profitent donc pour le questionner à ce sujet et apprennent que Henry était maniaque, obsédé par les petits détails. Sean soupçonne leur voisine d'avoir tué son père. Les enquêteurs partent l'interroger et découvrent que celle-ci se prostitue chez elle.