Les experts : Miami - S10 E6 - Best-seller

Une jeune femme, Andrea, est retrouvée suspendue par les pieds dans un vieux manoir de famille. Elle a deux plaies au cou et a été vidée de son sang. Eric et le groupe d'agents découvrent que le manoir appartient à Marilyn Milner, auteur du best-seller : La première morsure de l'amour. Un de ses fans est d'abord soupçonné du meurtre d'Andrea mais le jeune "vampire" affirme avoir trouvé le corps tel quel. Au fil de leur enquête, les agents découvrent qu'Andrea était, en réalité, un des "nègres" de Marilyn. Elle vivait dans le manoir avec Lawrence et Kenny et tous les trois écrivaient les romans à succès.