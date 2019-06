Les experts : Miami - Saison 07 Episode 16 - L'arrache-coeur

Derek Powell, un brillant avocat, a convié sa fiancée et quelques amis à une sortie en mer. Ils font monter à bord un couple qui les attaque et les dépouille de leurs bijoux. Les invités tentent de reprendre le contrôle du bateau mais, au cours de la fusillade, la fiancée de Derek est tuée, tandis que les voleurs s’enfuient avec les bijoux et l’ordinateur portable de Derek. Natalia et Ryan retrouvent très vite le bateau-pirate ainsi que les bijoux chez Ken Vogel, qui prétend avoir trouvé le bateau abandonné sur une plage...