Séries & Fictions

Une astronaute rentre chez elle après une mission intense en solo durant an dans l'espace. Molly Woods (Halle Berry de X-Men, James Bond...) essaie de renouer avec son mari John (Jeffrey Dean Morgan deThe Walking Dead), un scientifique surdoué, et son fils, Ethan, dans leur vie de tous les jours. Ethan n'est pas le fruit naturel de leur union puisque Molly est stérile. Ce petit garçon a été conçu par son père comme une future lignée de 'Humanichs". Ses expériences dans l'espace et à la maison mènent à des événements dramatiques qui finiront par changer le cours de l'histoire humaine. La vie trouve toujours son chemin