Fais moi une place - Guy Bedos

Suite au décès de Guy Bedos, TF1 tient à rendre hommage à l'humoriste, auteur et acteur engagé qui s’est fait connaître pour de nombreux sketchs mais aussi plusieurs rôles au cinéma notamment dans « Un éléphant ça trompe énormément » ou « Nous irons tous au paradis » de Yves Robert.Pour l’occasion, découvrez ou redécouvrez Alessandra Sublet qui s’est rendu en Corse à la rencontre de Guy Bedos en 2014. Entouré de son clan, l’homme lui a ouvert les portes de son fief. Durant une semaine, entre confidences et leçon d'écriture avec celui qui s'est attaché à faire rire la France plus de 50 ans, l'animatrice découvre la montagne Corse en suivant le parcours d'une via ferrata en compagnie de Victoria, la fille de Guy. Côté mer, ils embarquent à bord d'un catamaran pour explorer les charmes de cette île que Guy Bedos appelle son Algérie. Cette figure de l'humour français y évoquait sa vie, ses engagements, sa famille et ses amis.