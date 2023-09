Faites des gosses

Comédie • Famille

Odile et Alexandre mènent une vie tranquille autour de leurs trois enfants. Anissa, Serge et Clément forment une famille recomposée avec ses hauts et ses bas… Meï et Chang, réfugiés politiques, sont arrivés de Pékin, il y a six mois. Rien ne prédestinait ces trois familles à se rencontrer… Si ce n’est l’amitié de leurs enfants : Anouk, Brune et Jean-Paul. Les liens des enfants déteignent vite sur les adultes qui partagent tous la même envie d’être de bons parents et ce malgré les aléas de la vie. Ensemble, ils affronteront avec humour et solidarité les surprises (bonnes ou mauvaises) que la vie leur réserve.