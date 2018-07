Famille de Brocanteurs : suivez le quotidien des Chety dès le 28 juillet à 16h05 sur TF1

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Un tout nouveau programme arrive à la fin du mois de juillet sur TF1. Dans "Famille de brocanteurs", vous allez faire la connaissance d’une famille pas comme les autres. MYTF1 vous donne plus de détails sur cette émission haute en couleur.

Avis aux fans de vide-greniers et aux collectionneurs ! Vous allez entrer dans l’univers d’une famille qui dédie son quotidien aux perles rares et objets oubliés. C’est au cœur d’une vaste boutique située au nord de Paris que les caméras de TF1 se sont posées. Dans l’émission Famille de Brocanteurs, vous allez partir à la rencontre de la tribu qui tient d’une main de maitre cette véritable caverne d’Ali Baba.



Chez les Chety, tout est une histoire de famille. Michel, le patriarche avec 43 ans de métier, est à la tête de l’entreprise et peut compter sur ses deux fils. Laurent (l’ainé de la fratrie) sait mêler ses talents de négociateur et de diplomate comme personne pour conclure de bonnes affaires tandis que Sébastien (le cadet) arpente les routes de France en quête d’objets rares accompagné de Charlène, qui a rapidement été adoptée par le clan. Enfin, Muriel – la femme de Laurent – restore, bichonne et customise les trésors dénichés par son mari.

Les bonnes affaires seront-elles au rendez-vous ? Les Chety auront-ils de mauvaises surprises ? Comment font-ils pour dégoter des objets rares ? Comment estiment-ils le prix de revente ? Autant de questions auxquelles vous allez avoir la réponse en regardant Famille de Brocanteurs. Que vous soyez chineur amateur ou collectionneur averti, laissez-vous embarquez dans cette folle aventure dès le samedi 28 juillet à 16H05 sur TF1.

