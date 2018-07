Famille de brocanteurs - Episode n° 1

Une vaste boutique au nord de Paris avec à l’intérieur des antiquités rares ou des objets insolites. Une véritable caverne d’Ali Baba pour chineurs amateurs et collectionneurs avertis !Bienvenue chez les Chety, une famille pas comme les autres ! A la tête de cette entreprise, on retrouve Michel, le patriarche avec 43 ans de métier. A ses côtés, Laurent, son fils aîné, est un fin négociateur et un diplomate accompli. Il ne laisse rien au hasard !Quant à Sébastien, le fils cadet, il arpente les routes de France en quête de bonnes affaires. Son problème : sa passion l’emporte parfois sur la raison.Elle ne fait pas partie de la famille mais c’est tout comme, Charlène est une chineuse de caractère qui accompagne Sébastien pour le meilleur et pour le pire.Et pour rénover les objets fatigués, la famille compte sur Muriel, la femme de Laurent, qui restaure et customise les objets en tous genres ! Faire des affaires à la boutique comme à l’extérieur, c’est le lot quotidien de notre famille de brocanteurs puisque chez les Chety, tout s’achète tant que ça se revend ! Les bonnes affaires seront-elles au rendez-vous ?