Fast and Furious X

LA FAMILLE FAST REVIENT AU GRAND COMPLET POUR AFFRONTER UN ENNEMI EXPLOSIF : JASON MOMOA Après bien des missions, Dom Toretto (Vin Diesel) et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd’hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime : émergeant des brumes du passé, ce revenant assoiffé de vengeance est bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi, et surtout à qui Dom ait jamais tenu.