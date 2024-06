Thriller • Drame

Nicole est une lycéenne qui a tout pour être heureuse. En couple avec Liam depuis longtemps, elle va bientôt intégrer une école de journalisme comme elle en a toujours rêvé. Mais son petit ami est très populaire et il a beaucoup de succès auprès des autres filles. Elle décide de mettre à l’épreuve sa fidélité en créant un faux profil sur un site avec des photos d’une jeune fille qu’elle trouve sur internet et sous ce pseudonyme, elle tente de séduire Liam. Nicole est rassurée quand elle voit qu’il ne répond pas à ses avances. Mais deux mois plus tard, une élève intègre sa classe et Nicole découvre que sa nouvelle camarade est la jeune fille du faux profil qu’elle a créé et qu’elle porte le même nom. Alors qu’elle tente avec ses amies de découvrir sa véritable identité, des événements dramatiques s’enchaînent dans l’école.