Fiancés malgré eux

Romance • Fiction étrangère

Anna et Sébastien travaillent dans une agence de publicité à New York. Sébastien, d’origine Française, est créatif, et Anna, Américaine, tient les comptes. Ils travaillent en binôme, mais ils ont beaucoup de mal à s’entendre. Leur directrice les envoie à Paris pour essayer de décrocher un contrat avec Durand Diamonds, un très grand joaillier français. Anna redoute ce voyage car la dernière fois qu’elle est venue à Paris, c’était à l’occasion de sa lune de miel avec son ex-mari. Lors du premier rendez-vous avec les Durand, Anna croit apercevoir son ex-mari et cela donne lieu à un grand quiproquo : les Durand pensent que Sébastien et Anna sont mariés. Voyant leur enthousiasme face à cette nouvelle, les deux collègues décident de jouer le jeu et de continuer à mentir, espérant que cela les aidera à décrocher le contrat...