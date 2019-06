13-0 : Les Etats-Unis signent un succès record face à la Thaïlande !

Pour leur entrée dans la compétition, les Etats-Unis ont pulvérisé une faible équipe de Thaïlande sur un score record de 13-0, mardi soir, à Reims. Alex Morgan a inscrit un quintuplé.

Groupe F / Etats-Unis - Thaïlande : 13-0

Les buts : Morgan (12e, 53e, 74e, 81e, 87e), Lavelle (20e, 56e), Horan (32e), Mewis (50e, 54e), Rapinoe (79e), Pugh (85e), Lloyd (90e+2)

Un festival de buts, pour un carton record. Les Etats-Unis, tenantes du titre, ont infligé une humiliation à la Thaïlande (13-0), mardi soir au stade Auguste-Delaune à Reims, et entamé leur Coupe du monde de manière plus qu'idéale.

Cette très large victoire a été tout simplement historique. Elle est officiellement devenue la plus large de l'histoire de la compétition. Avec une avance de 3-0 à la pause en faveur des Américaines, difficile, pourtant, d'imaginer un score d'une telle ampleur à la fin du match.

Un quintuplé record pour Alex Morgan

Il n'y a évidemment pas eu de match et un immense cavalier seul. On se demande même comment ont fait les Américaines pour ne pas marquer plus de buts lors de cette improbable seconde période. N'ayons pas peur de le dire, la Thaïlande, qui participe seulement à sa deuxième phase finale, a été d'une extrême faiblesse.

L’héroïne de la soirée a été Alex Morgan. L'ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais a marqué un magnifique quintuplé à Reims (12e, 53e, 74e, 81e, 87e) et égalé le record de sa compatriote Michelle Akers, auteure du seul quintuplé de l'histoire de la Coupe du monde (lors d'Etats-Unis - Taipei chinois en 1991). On appelle ça une victoire champagne.

Alexandre Coiquil