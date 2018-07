Aidons Ousmane Dembélé à faire monter le Winchester FC en Premier League

Par Emmanuel BOUSQUET | Ecrit pour TF1 |

L’attaquant de l’équipe de France est doué balle au pied. Il se défend aussi pas mal sur Football Manager. Depuis la Russie, il gère de mains de maître son Winchester FC. Nous avons demandé à Guru, un des meilleurs joueurs français de "FM" de livrer ses tuyaux les plus efficaces au Barcelonais.

Appelez-le “Coach Dembouz”. Dans cette Coupe du monde, Ousmane Dembélé joue sur un autre tableau. Dans l’avion qui le ramène de Kazan ou de Nijni Novgorod au camp de base d’Istra, l’attaquant des Bleus tire les ficelles du Winchester FC en Championship. Virtuellement, même si le club qui évolue en "Southern League" (le 8e échelon, outre-Manche) existe bel et bien et se ravit de cette médiatisation inattendue.

Sur Football Manager, pendant que d’autres jouent à Fortnite, l'international simule les entraînements, élabore les schémas tactiques et soigne l’ambiance sud-américaine de son équipe. Sur les réseaux sociaux des Bleus, le "dirigeant" donne régulièrement des nouvelles du parcours de sa formation malgré les commentaires soupçonneux de Paul Pogba et Antoine Griezmann. Eux aussi sont des joueurs invétérés du jeu vidéo ultra-réaliste de gestion footballistique qui, depuis 2004, fait les beaux jours (et les nuits blanches) de nombreux passionnés.

A l'évidence, Dembélé apprend vite, mais pour qu’il apprenne encore plus vite, nous avons demandé à Olivier “Guru” Galle, qui disputait le Championnat du monde de Football Manager en avril dernier, de distiller ses précieux conseils à “Coach Dembouz”.