Albiceleste, Beattie, Cuthbert : les chiffres de mercredi

COUPE DU MONDE 2019 - Albiceleste, Beattie, Cuthbert : voici les chiffres du mercredi 20 juin 2019.

3

Personne n'avait fait mieux. L'Argentine est devenue la première nation à remonter un handicap de trois buts en Coupe du monde.

Chez les hommes, une telle remontée n'avait plus eu lieu depuis le Sénégal-Uruguay joué lors du Mondial 2002.

Richard Morales (46e), Diego Forlan (69e) et Alvaro Recoba (89e s.) avaient répondu à Khalilou Fadiga (20e s.p) et au doublé de Papa Bouba Diop (26e, 38e).

2

Jen Beattie a réalisé une performance assez peu commune au Parc des Princes. L'internationale écossaise a marqué le 2e but de son équipe face à l'Argentine, ce qui lui permis de faire comme... son père !

En effet, John Beattie avait inscrit un... essai, oui on parle de rugby et non de football, face au XV de France lors des match du Tournoi des V Nations en 1987.

284

L'Argentine a mis fin à douze années et 284 minutes sans but en Coupe du monde au Parc des Princes.

Les joueuses de l'Albiceleste n'avaient plus marqué depuis leur défaite face à l'Angleterre le 17 septembre 2007 (6-1).

1

L'Angleterre a remporté pour la première fois de son histoire ses trois matches du premier tour en Coupe du monde.

2

Ellen White est devenue la quatrième joueuse de la sélection d'Angleterre à marquer un doublé en Coupe du monde.

Les joueuses anglaises ayant marqué un doublé en Coupe du monde

Gillian Coultard (Canada - 1995)

Karen Farley (Nigeria - 1995)

Kelly Smith (Japon, Argentine - 2007)

Ellen White (Japon - 2019)

10

Il a fallu dix tirs à Erin Cuthbert pour marquer son premier but en Coupe du monde.