Allemagne : Les belles réponses de Leroy Sané à sa non-selection

A 22 ans, Leroy Sané était attendu pour disputer sa première Coupe du Monde après sa belle saison sous les couleurs de Manchester City. Finalement pas conservé parmi les 23 Allemands, l’attaquant a fait preuve d’humilité pour évoquer la décision de Joachim Low… et aussi d’humour pour répondre à l'un de ses coéquipiers !





« Je dois accepter cette décision et tout faire pour revenir plus fort »

Cette saison il a été l’un des hommes forts de Manchester City lors de la conquête du titre en Premier League. Mais ses performances sous le maillot de la Mannschaft n’ont pas été assez concluantes pour participer à la Coupe du Monde.

Déçu mais sans rancune, Leroy Sané a écrit un message sur les réseaux sociaux pour évoquer la situation : « Merci à tout le monde pour vos messages d’encouragements aujourd’hui et hier. Je suis bien sûr déçu de ne pas participer à la Coupe du Monde, mais je dois accepter cette décision et tout donner pour revenir plus fort ! Je ne souhaite rien d’autre que la victoire à la Mannschaft en Russie ! Allez décrocher le titre ! »









« Tu as de la chance de ne pas jouer contre moi »

Plein de classe, le jeune joueur allemand diffère de certains autres joueurs qui avaient eux utilisé les réseaux sociaux pour montrer leur déception de ne pas avoir été retenus pour la Coupe du Monde comme Jack Wilshere par exemple.





Mais en plus de ce message, Leroy Sané a aussi fait preuve d’un certain humour. Comme beaucoup, Kyle Walker, son coéquipier à Manchester City a été surpris par l’absence du Citizen dans le groupe allemand, et il a publié une photo sur son compte Instagram où il crache une grande quantité d’eau pour évoquer sa stupéfaction avec en sous-titre « Quand tu apprends que Leroy Sané ne sera pas au Mondial. » Ce à quoi, l’ailier allemand a répondu « Tu as de la chance de ne pas jouer contre moi ! » Malgré la déception Sané conserve son humour même s’il manquera un possible Allemagne – Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde.