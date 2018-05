Allemagne : Bierhoff et Heynckes confiants pour Manuel Neuer

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

De retour à l'entraînement après sept mois d'absence, Manuel Neuer sera-t-il opérationnel pour le Mondial ? Pour Oliver Bierhoff et Jupp Heynckes, cela ne fait aucun doute.

En septembre dernier, Manuel Neuer s'était blessé au pied gauche à l'entraîneur, entraînant une absence du portier allemande de plusieurs. De retour à l'entraînement fin avril, le n°1 de la Mannschaft espère être opérationnel pour le Mondial. Et histoire de lui redonner confiance, deux personnalités importantes du foot allemand sont confiantes.

Bierhoff positive

La première personnalité est Oliver Bierhoff, le manager de l'équipe d'Allemagne. Dans un entretien accordé au magazine Kicker, il a affiché sa "positive attitude" : "Je suis toujours confiant et convaincu que Manuel sera présent à la Coupe du monde. Dans le cas de Manuel, nous regardons au jour le jour. Pour lui, comme avec d'autres blessés, il est important qu'ils trouvent leur rythme et se concentrent en paix pour qu'ils soient en forme".



Heynckes rassurant

C'est ensuite Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern, qui s'est exprimé sur l'état de forme de son gardien. Et il se veut rassurant : "Manuel Neuer a l'ambition de disputer la Coupe du monde et tout me semble assez bon. Il ne doit pas prendre de risque. Puis les médecins doivent donner avant tout leur feu vert. Ils sont en train d'évaluer tout ça car c'est une blessure compliquée. Il y a eu de mauvaises décisions prises par le passé, la décision ultime revient au joueur".