Sur les traces de Hirving Lozano, la pépite mexicaine qui a mis l'Allemagne à terre

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Il se souviendra de ce jour toute sa vie. Dimanche 17 juin, au Stade Loujniki de Moscou, le destin d'Hirving Lozano a basculé. Pour son premier match avec la Tricolor en Coupe du monde, il a fait chavirer tout un pays dans la folie. À tel point que les sismographes se sont emballés à Mexico quand il marqué le but libérateur contre l'Allemagne (1-0), l'équipe championne du monde en titre qui n'avait plus chuté lors de son match d'ouverture depuis 1982. Bien lancé en profondeur par Javier Hernandez, l'ailier des Aztèques a fixé la défense pour crocheter Kimmich, revenu en catastrophe, avant d'aller battre Neuer d'un tir placé au ras de son poteau droit (35e). À 22 ans, "Chucky" - le surnom en référence au film d'honneur dont il a hérité, à l'âge de 12 ans, après avoir voulu effrayer ses coéquipiers lors d'un tournoi de jeunes - a confirmé qu'il avait un grand avenir devant lui.



Des débuts canons en Europe avec le PSV

Révélé sous les couleurs de Pachuca, Lozano a fait ses grands débuts dans l'antre du Stade Azteca, le lieu de deux finales de la Coupe du monde où Pelé et Diego Maradona ont soulevé le trophée le plus convoité de la planète. Le gazon sacré a vu naître au football professionnel, le 8 février 2014, celui qui allait devenir quatre ans plus tard le grand espoir du football mexicain. L'enfant de Mexico, jeune papa depuis quelques jours, met alors cinq petites minutes pour prouver qu'il n'était pas un joueur comme les autres et qu'il avait du génie dans les jambes. Entré à la 83e minute, il offre la victoire à son club d'une frappe limpide dès 20 mètres après s'être faufilé dans le camp adverse.



Dès lors, sa carrière au haut niveau explose. En 2015, il remporte le championnat de la CONCACAF des moins de 20 ans avec l'équipe du Mexique. Il prend part dans la foulée à la Coupe du monde U20 où il dispute trois matches et inscrit un but face à l'Uruguay. Régulier dans ses performances, il voit les portes de l'équipe nationale s'ouvrir, pour un match amical contre le Sénégal en février 2016. Il ne la quittera plus jamais. Par la suite, devenu un habitué de la Tri, il engrange de l'expérience en participant à la Copa America, à la Coupe des Confédérations - lors laquelle il marque contre la Russie, le pays-hôte - et aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018.









Un caractère à la Suarez

Convoité de toutes parts, à l'été 2017, "Chucky" fait le choix de rejoindre les Pays-Bas et le PSV Eindhoven. Arrivé en Europe juste après avoir fêté ses 22 ans, il réalise une saison canon (29 matches, 17 buts et 17 passes décisives). "Si Chucky était argentin ou brésilien, il jouerait au Real Madrid", a osé en novembre dernier Pavel Pardo, légende mexicaine à 148 sélections, au micro de la télévision locale Univision. Mais derrière ce talent brut, le Mexicain cache un fort caractère. Il été exclu deux fois pour avoir mal réagi après avoir été provoqué par ses adversaires. Des excès d'humeur qui lui ont valu d'être comparé à Luis Suarez, l'attaquant uruguayen du Barça habitué à défrayer la chronique.



Mais, depuis quelques mois, Hirving Lozano a gagné en maturité. Son entraîneur au PSV, Philip Cocu, et son sélectionneur, Juan Carlos Osorio, l'ont pris sous leurs ailes pour le canaliser, conscients du potentiel énorme du jeune Mexicain. Il n'en demeure pas moins imprévisible sur le terrain, tant dans le jeu qu'au niveau de son comportement.