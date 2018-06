Le Mexicain Rafael Marquez devient le 3e joueur à disputer cinq Coupes du monde

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Le Mexicain Rafael Marquez, entré en jeu à la 74e minute de la victoire face à l'Allemagne (1-0), est devenu le troisième joueur à disputer cinq Coupes du monde. Le défenseur de 39 ans rejoint son compatriote Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) et l'Allemand Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 et 1998). La légende italienne Gianluigi Buffon, présent de 1998 à 2014, n'y est pas éligible, n'ayant pas disputé la moindre minute lors du Mondial français. Rafael Marquez, qui a fait le bonheur de Monaco et du FC Barcelone, aura porté les couleurs du Mexique lors des Mondiaux 2002, 2006, 2010, 2014 et 2018. Il compte désormais 144 sélections avec "El Tri".





La star mexicaine a beaucoup plus fait parler d'elle ses derniers mois pour ses démêlés judiciaires que pour ses performances sportives. En août 2017, le Trésor américain l'avait sanctionné en lui gelant ses biens pour avoir participé au trafic de drogue mis en place par Raul Flores Hernandez, homme d'affaires et chef présumé d'un vaste réseau de trafic de drogue au Mexique.