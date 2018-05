Allemagne: Neuer, le doute persiste

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Absent de longue date pour une blessure au pied gauche, le gardien du Bayern Munich et de la Nationalmannshaft reste incertain pour le Mondial en Russie. Les dernières déclarations de son entraîneur Jupp Heynckes n'incitent pas à l'optimisme même si tout reste possible.

Heynckes pessimiste



Écarté des terrains depuis septembre dernier en raison d'une fracture à un pied, le champion du monde en titre et capitaine de la Mannschaft ne disputera pas comme espéré les deux derniers matches avec son équipe du Bayern championne d'Allemagne (un match de Bundesliga face à Stuttgart ce samedi et la finale de la Coupe d'Allemagne face à Francfort le 19 mai). C'est son entraîneur, à Munich, qui a dévoilé cette information ce mercredi dans une interview au magazine Kicker. Des propos néanmoins nuancés dans une déclaration ultérieure diffusée par le Bayern, affirmant que la participation de son gardien à la finale de la Coupe restait "encore ouverte".

"Je ne peux pas le dire pour le moment"



Le gardien du Bayern et de la sélection allemande, Manuel Neuer, n'en a pas moins repris le chemin de l'entraînement cette semaine mais ne sait pas encore s'il sera à en pleine possession de ses moyens d'ici la mi-juin et le début du Mondial. "Je ne peux pas le dire pour le moment", a affirmé le portier bavarois , âgé de 32 ans et qui n'a plus joué depuis le mois de septembre et une deuxième fracture à un pied, dans des propos rapportés par l'agence SID. "Je ne pense pas qu'il soit imaginable que je participe à un tel tournoi sans entraînement".

La liste des 23 dévoilée mardi prochain



Titulaire du poste en sélection depuis la Coupe du monde 2010, Neuer est un pilier de la Mannshaft avec laquelle il a remporté l'édition 2014 au Brésil. Son absence pèserait forcément lourd pour l'un des favoris du tournoi en Russie. Une chose est certaine, le temps presse. C'est en effet mardi prochain que sélectionneur Joachim Löw doit annoncer sa liste des 23. Jusqu'ici il a toujours assuré qu'il comptait sur les services gardien pour défendre le titre de l'Allemagne.