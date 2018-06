Allemagne - Suède (2-1) : le sursaut d'orgueil de la Mannschaft

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Une semaine après sa défaite face au Mexique (1-0), l'Allemagne a réussi à sauver et éviter l'élimination de cette Coupe du monde en s'imposant in extremis 2-1 face à la Suède, samedi 23 juin. Une victoire obtenue dans les dernières minutes grâce à un bijou de Toni Kroos.

Le résumé du match

Vous connaissez probablement cette phrase de l'attaquant anglais Gary Lineker : "Le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne". Et bien cette phrase a retrouvé toute sa véracité, ce samedi soir. L'Allemagne a sauvé sa place dans le Mondial grâce à cette victoire mais tout n'a pas été parfait, loin de là. Pendant les 15 premières minutes de la rencontre, la Mannschaft pousse, multiplie les très grosses occasions mais la défense suédoise résiste. Passé l'orage, la Suède se réveille et, à la 34e minute, Toivonen, l'attaquant du Toulouse FC, crucifie Neuer grâce à un petit lob. Juste avant la pause, l'Allemagne manque de sombrer et de prendre un second but. Au retour des vestiaires, les Allemands, probablement secoués par leur sélectionneur à la pause, reviennent avec de bien meilleures intentions. A la 48e minute, Reus égalise grâce à un beau service de Werner. Tout le reste de seconde période est largement dominée par la Mannschaft, sans que les hommes de Joachim Löw parviennent à marquer, et sans qu'ils ne s'épargnent quelques situations chaudes, en contre. La délivrance arrive à la 95e minute grâce à un caviar de coup-franc de Tony Kroos. L'Allemagne s’évite une humiliation.

>> L'Allemagne n'est pas sortie d'affaire

>> Revivez la dernière minute de ce match incroyable





L'homme du match

Désigné homme du match par la Fifa, Marco Reus mérite amplement ce titre. Absent de la Coupe du monde 2014 et de l'Euro 2016, le milieu offensif de Dortmund avait beaucoup à prouver et c'est exactement ce qu'il a fait. Très bon en première période, il a été décisif au retour de la pelouse et a permis à l'Allemagne d'égaliser. En fin de match, c'est lui qui sert Toni Kroos sur le coup franc (indirect) de la victoire. Un match complet à tous les plans !









La stat' du match

Cette statistique dénichée par Opta est la preuve que l'Allemagne fait un début de Coupe du monde poussif. Avant le but de Marco Reus, l'Allemagne n'avait pas marqué une seule fois alors qu'elle avait frappé 34 fois au but. Maintenant que l'Allemagne a inscrit deux buts, il va falloir essayer de continuer sur cette lancée.





cdmOffrez-vous encore plus de frissons en défiant vos amis et collègues au jeu de pronostics gratuit MonPetitProno. On vous prévient, vous ne verrez plus les matchs de la même façon... Et pour vous mesurer à toute l'équipe TF1, rejoignez gratuitement La Ligue grâce au mot de passe KAL1YSWK.