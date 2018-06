Allemagne-Suède : Rudy sort avec le nez en sang

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le geste paraît involontaire mais il n’en est pas moins impressionnant. A la 25e minute du match Allemagne-Suède, le milieu de terrain de la Mannschaft, Sebastian Rudy, a reçu un violent coup sur le nez. Alors qu’il tente de récupérer un ballon en glissant, le Suédois Ola Toivonen surgit dans son dos. Dans son élan, sa semelle vient frapper le nez de l’Allemand.

Sebastian Rudy reste au sol, le nez en sang. Après des soins, le staff allemand prend finalement la décision de ne pas le faire venir sur la pelouse et de faire entrer à sa place le joueur de Manchester City, İlkay Gündoğan. A noter qu'Ola Toivonen ne prendra pas même un carton jaune sur cette action. Et s'en ira marquer, quelques minutes plus tard, en se permettant de stupéfier Manuel Neuer d'un lob piqué.









