Amicaux : les principaux matchs du week-end

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Derniers jours avant le coup d’envoi du mondial russe et derniers réglages à opérer pour les nations mondialistes. Tour d’horizon des 5 principaux matchs amicaux du week-end. Avec en vedette les bleus, samedi soir face aux Etats Unis, en direct sur TF1.

Allemagne – Arabie Saoudite / Vendredi 8 juin 19H30









Joakim Low a fait tourner les troupes lors du dernier match face à l’Autriche, laissant Hummels ou encore Muller au repos. Résultat : une défaite 2-1. Les titulaires devraient être de sortie pour huiler les derniers rouages de la Mannschaft. Côté Saoudien, le besoin de réglages est encore plus criant : les faucons verts sortent d’une cinglante défaite face au Pérou 3-0



Suède – Pérou / Samedi 9 juin 19H15

Un ex adversaire des bleus contre un futur : voilà pour l’affiche. A la clé une opposition de style entre les péruviens rapides et virevoltants et les solides Suédois. Par contre, les deux sélections n’en sont pas au même point : les nordiques patinent un peu. Leur récent 0-0 face au Danemark n’a pas montré une équipe très imaginative. A l’inverse, le retour de Guerrero a redonné des couleurs aux péruviens qui sortent d’un 3-0 face aux Saoudiens, avec un doublé de leur joueur vedette.





Tunisie – Espagne / Samedi 9 juin 20H45

L’Espagne placée par les spécialistes comme un des favoris du mondial avait impressionné en mars en arrachant un nul aux Allemands (1-1) et en corrigeant l’Argentine (6-1). Le dernier match dimanche dernier, un nul face à la Suisse, a montré la nécessité de redresser la barre. Côté Tunisien, la sélection maghrébine vient d’obtenir deux nuls intéressants face à la Turquie et au Portugal, 2-2 à chaque fois. Wahbi Khazri, toujours convalescent devrait être préservé pour ce match.



France – Etats Unis / Samedi 9 juin 21H00

Dernière sortie pour les bleus de Didier Deschamps après les matchs convaincants face à l’Irlande et l’Italie. Face aux USA, Didier Deschamps devrait aligner une équipe proche du 11 type. Paul Pogba, menacé par la concurrence de Corentin Tolisso aura l’occasion de montrer l’étendue de son talent. Ce sera aussi la dernière occasion pour le public français d’applaudir l’équipe de France avant son départ pour la Russie. A suivre en direct sur TF1, Samedi, 21 H.



Autriche – Brésil / Dimanche 10 juin 16H00

Ultime répétition pour le Brésil et surtout pour Neymar qui devrait se tester sur davantage de temps que lors du match face à la Croatie où il n’avait joué qu’une seule mi-temps. La Selecao est en forme et a battu l’équipe de Modric 2-0. Attention l’Autriche a remporté tous ses matchs en 2018 et s’est offert le luxe de battre l’Allemagne 2-1. Menés par le joueur du Bayern David Alaba, les autrichiens seront un sérieux sparring partner